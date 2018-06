Pallapugno: le partite di venerdì 15 giugno dei campionati giovanili Under 25 – Prima ritorno Castellettese-Virtus Langhe 2-11 Benese-Castino 11-1 Bubbio-Monastero Dronero 4-11

Pallapugno: la nona giornata in Serie C1, la prima di ritorno in C2 e il quarto turno del campionato Femminile Serie C1 – Nona giornata Imperiese-San Leonardo 11-8 Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 6-11 Sabato 16 giugno ore 16 a Pieve di Teco: Valle Arroscia-Torronalba Canalese Domenica 17 giugno ore 21 a Bormida: Sommariva Bormidese-Chiarlone Officine Albese Young Lunedì 18 giugno ore 21 a Diano Castello: Amici Castello-Centro Incontri