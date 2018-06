Promozione acquisita ma non è ancora tempo di bilanci, dato che mancano tre giornate alla fine del campionato. Alla Felice Cascione, arriva la seconda in classifica: Andrea Doria. L’arbitro fischierà l’inizio alle ore 17, per lo scontro diretto della Serie C toscana.

Tra i convocati dell’allenatore Pisano ci sono due novità: i giovanissimi Luca Bracco e Luca Paganoni, premiati per la costanza e la crescita durante tutto l’arco della stagione. Il primo, classe 2003, è il capitano della squadra Under15 mentre il secondo (2004) è un ottimo difensore che potrà così rubare qualche segreto da Capitan Rocchi.

Tolti Ravoncoli e Taramasco, gli altri undici sono gli stessi che sabato scorso hanno conquistato la promozione in vasca. Con la fase offensiva affidata sempre al duo Corio-Somà. Ecco le 13 scelte di Mister Pisano:

Filippo ROCCHI (Capitano), Fabio AMORETTI (Portiere), Federico MERANO (Portiere), Andrea SOMA’, Filippo CORIO, Paolo DURANTE, Jarno SPANO, Leon KOVACEVIC, Rikardo MERKAJ, Tommaso RUSSO, Lorenzo GIOSTRA, Luca BRACCO, Luca PAGANONI.