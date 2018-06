Un 50enne italiano ricercato dalle forze dell’ordine italiane, dal momento che era fuggito dagli arresti domiciliari motivati da una serie di reati, aveva deciso di rifugiarsi in Costa Azzurra per fuggire all’arresto. Ma ha commesso l’errore di pubblicare su Facebook le foto della sua “vacanza” oltralpe, condividendo immagini di paesaggi e tramonti. I Carabinieri hanno contattato le forze dell’ordine francesi, che grazie ad un mandato d’arresto europeo, emesso da un giudice di Firenze, hanno potuto fermare il latitante e consegnarlo alle autorità italiane.

