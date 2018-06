A seguito della proclamazione degli eletti al Consiglio comunale, la prima riunione del Consiglio Comunale di Bordighera si terrà nella sala Rossa di Palazzo del Parco in via Vittorio Emanuele alle 19 di martedì 26 GIUGNO 2018, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1 — Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi. (artt. 40 e 41 D.Lgs. n. 267/2000) — Giuramento del Sindaco (ad. 50 D.Lgs. n. 267/2000) — Comunicazioni del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del Vice Sindaco; (artt. 40 e 46 D,Lgs. n. 267/2000)

2 Elezione del Presidente del Consiglio comunale;

3 Elezione del Vice presidente del Consiglio comunale;

4 Elezione della Commissione Elettorale comunale; (ad. 41 D.Lgs. n. 267/2000)

5 Interpellanza prot. 14245 del 14.6.2018 presentata dal gruppo consiliare “Progetto Bordighera” in merito alle notizie pubblicate su organi di stampa riguardanti un consigliere comunale.