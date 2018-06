Un ventenne è stato denunciato dalla Polizia per ricettazione e tentata estorsione per aver proposto ad un 27enne a cui era stato appena rubato il cellulare di restituirglielo in cambio di 50 euro.

E’ successo in piazza Matteotti, fra i giovani della movida nel centro storico a Genova.

La vittima del furto ha avvertito la Polizia: gli agenti dopo alcuni minuti hanno fermato il ventenne, di nazionalità marocchina.