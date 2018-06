Si rinnova l’appuntamento, sabato prossimo, 16 giugno, con il ricordo di quanti hanno avuto i natali ed hanno trascorso alcuni anni della loro gioventù o della loro vita a Goina, una piccolissima frazione del comune di Triora. Da sempre feudo dei Lanteri, un nome ed una casata conosciutissima nell’interland triorese, la frazione da alcuni anni ricorda i nativi della frazione, quelli che sono divenuti personaggi della vita culturale, politica, amministrativa o semplicemente dei contadini, un personaggio che ultimamente ha assunto contorni forse più importanti dei tanti manager più o meno scopiazzati dall’estero.

La piccola chiesetta, dove verrà officiata la Messa, fu eretta negli anni ’80, grazie all’abnegazione di alcune persone originarie di Goina, con la collaborazione di alcuni componenti la Protezione Civile.

Certo, oggi a Goina ci vivono poche persone, tutte le altre, originarie della frazioncina, ora abitano perlomeno nel capoluogo, Triora, se non in cittadine più “costiere” o addirittura nella vicina Francia.

Tornando a sabato, alle 10.30, una Messa celebrata da Padre Massimo Crotta, amministratore parrocchiale, fra l’altro, della Collegiata di Nostra Signora dell’Assunta a Triora, contribuirà a ricordare tutti gli abitanti di Goina, quelli importanti, perché davanti a Dio tutti sono importanti.

Dopo la funzione religiosa pranzo al sacco e spazio ai ricordi ed alle prospettive: il ritrovarsi è sempre un motivo in più per ripartire.

Dopo la cerimonia religiosa, ci sarà spazio per l’aperitivo offerto dall’associazione Pro Saccarello ed il pranzo al sacco, condito da tanta allegria, molti ricordi e la buona musica della fisarmonica di Giancarlo.