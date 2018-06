Nel tardo pomeriggio di oggi al termine di alcune ore di ricerche condotte da Protezione Civile, Soccorso alpino e vigili del fuoco è stato ritrovato l’80enne, imperiese, cercatore di funghi che si era perso nei boschi sotto il passo del Ginestro. L’anziano, con un sospetto trauma cranico, in elicottero è stato trasferito all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure.

