Ventimiglia. Il comune ha deciso di affidare l’incarico di constatare lo stato di salute dei 112 pini marittimi ancora presenti ai Giardini Tommaso Reggio. Un’operazione del costo di circa 7000 euro che servirà, si spera, ad evitare nuovi crolli improvvisi come quello del 4 maggio scorso.

7000 euro per evitare nuovi crolli di pini marittimi nei giardini