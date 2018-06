Nadhir Garibizzo, 59enne ex medico dell’Asl 1 imperiese in passato condannato a 12 anni dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano per omicidio e occultamento di cadavere della sua amante, arrestato per il tentato omicidio del figlio di 8 anni di una avvocatessa imperiese che lo aveva difeso in passato per alcune cause civili oggi ha affermato: “Non volevo uccidere nessuno, tantomeno un bambino. Avevo solo bisogno di essere ascoltato”. Difeso dall’avvocato Andrea Artioli, Garibizzo è stato interrogato in carcere per oltre 2 ore, nel corso delle quali l’ex medico ha spiegato di aver bisogno di un avvocato per cause civili, ma sembra che nessun legale volesse più difenderlo.