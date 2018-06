Una bimba di 3 anni è rimasta seriamente ferita dopo essere caduta dal primo piano. E’ accaduto a Nizza, in avenue Henry-Dunant dopo che la piccola è sfuggita al controllo di sua mamma. Dopo essersi sporta da una finestra, la bimba è caduta sull’asfalto sottostante. I soccorritori, prontamente giunti sul posto, hanno trasportato la piccola che, per fortuna non è in pericolo di vita, all’ospedale Lenval, come riporta “Nice Matin”.