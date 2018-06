Stamani tra i caselli di Celle Ligure e Varazze sull’autostrada A10 una donna di 68 anni è entrata con l’auto, contromano, al casello di Varazze. La sua auto è andata a scontrarsi con un veicolo che viaggiava in direzione Genova. L’occupante di questa vettura è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

