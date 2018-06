Stamani a Genova il Ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine della sua visita al poliziotto ferito mentre sottoponeva a tso un giovane sudamericano che è stato ucciso, ha commentato: “Se il figlio non avesse accoltellato più volte una persona che stava facendo il suo lavoro oggi sarebbe vivo e vegeto su questa terra. Capisco il dolore della mamma però sono sono al fianco di chi indossa una divisa e fa solo il suo dovere. Ci sono state 5 coltellate di cui due a pochi centimetri dal cuore, per cui l’agente è vivo grazie al buon Dio e grazie al collega che ha fatto l’unica cosa che poteva fare”.

