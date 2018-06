Venerdì 15 giugno alle 17.30, nella sede della Spes (in Corso Limone Piemonte a Ventimiglia), l’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E.- Donne del Ponente per le Pari Opportunità invita a partecipare a “La Persona al centro. Mai più terapie contro la nostra volontà”.

In un incontro pubblico la Professoressa MARIA LAURA CATTINARI, Presidente Nazionale di Libera Uscita onlus, che presenterà il lungo cammino e la normativa vigente sull’ autodeterminazione terapeutica, con particolare riferimento alla nuova legge 219 su “TESTAMENTO BIOLOGICO e CONSENSO INFORMATO”, in vigore dal gennaio di quest’anno.

Sarà una preziosa occasione di corretta conoscenza e riflessione per consentire, nel rispetto di convinzioni ed orientamenti personali, scelte più consapevoli su temi di enorme portata etica ed esistenziale.

A seguire APERICENA vegetariana (€ 8). Prenotazioni al n. 3287325032

Gli organizzatori ringraziano la Banca di Caraglio per il sostegno accordato.