Quattro cavalli che avrebbero dovuto gareggiare al Concorso Internazionale di Sanremo (in programma tra domani e domenica), trasportati da un camion sono morti per il ribaltamento dei veicolo sull’autostrada A6 che collega Savona a Torino.

Il 30enne conducente è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Savona.

L’incidente è avvenuto alle 6.30 nel tratto dell’autostrada che collega l’A6 all’A10 nei pressi di Savona.

Il camion, proveniente da Torino, è uscito di strada e si è ribaltato appoggiandosi al guardrail. I veterinari della Asl dopo avere appurato la morte di 4 animali hanno curato gli altri due rimasti feriti.