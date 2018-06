Questo pomeriggio allo stadio “Comunale” di Sanremo si è tenuta la riunione della proprietà rappresentata da Renato Bersano, Marco Del Gratta e Dino Miani.

Al centro del vertice le strategie per la Sanremese che affronterà il campionato di Serie D 2018/2019.

“La società matuziana vuole regalare ai tifosi una Sanremese sempre competitiva e che possa affrontare ogni partita per raggiungere il massimo obiettivo – hanno dichiarato i vertici societari al termine della riunione – una Sanremese che possa ben figurare nel prossimo campionato di Serie D, affrontando la stagione da protagonista così come è stato nelle ultime stagioni”.

“Stiamo lavorando per disegnare una squadra che possa affrontare la prossima stagione per onorare la storia e il blasone della Sanremese e della città – aggiungono dalla proprietà – nel segno della continuità e che possa permettere ai tifosi di vivere le soddisfazioni che meritano anche per le stagioni a venire”.