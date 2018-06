I tifosi neroazzurri che vivono nel Ponente Ligure tra un mese e mezzo avranno l’opportunità di vedere giocare dal vivo la propria squadra del cuore. Il 28 luglio, infatti, l’Inter affronterà il Chelsea in una sfida valida per l’International Champions Cup all’Allianz Riviera a Nizza, in Costa Azzurra.

La preparazione della squadra di Spalletti inizierà ad Appiano Gentile il 9 luglio. Il 14 il primo test a Lugano contro i padroni di casa. Possibile un’altra amichevole in Svizzera, a Sion (il 18). Per l’International Champions Cup il match contro il Siviglia a Lecce è stato annullato e anticipato al 4 agosto (con il Lione come avversaria).