Stamani a Imperia il segretario cittadino del Partito Democratico Antonio De Bonis, ha annunciato le proprie dimissioni alla luce del negativo risultato alle elezioni comunali dato che il partito non ha raggiunto il 10 per cento. Una percentuale ampiamente inferiore rispetto a quella ottenute nelle elezioni politiche di marzo. De Bonis si è anche dimesso dal Consiglio di indirizzo di Fondazione Carige. “Nessuno nel Pd mi ha chiesto le dimissioni, ma mi assumo la responsabilità del risultato negativo alle comunali” dice De Bonis – Come coalizione pensavamo di ottenere tra il 23 e il 26 o 27 per cento e come partito. Purtroppo, come partito abbiamo ottenuto poco meno del 10 per cento e qualcuno deve avere il coraggio di prendersi la responsabilità”.