Aveva l’abitudine di fotografare delle bimbe, a loro insaputa, in occasione di cerimonie familiari, come battesimi o compleanni, a cui non era stato invitato da nessuno.

La Polizia ha interrogato un italiano che aveva destato parecchi sospetti in molte persone che lo hanno incrociato a Nizza. Il profilo dell’uomo, sulla base delle indagini compiute, è piuttosto inquietante e per questo sono state disposte la sua custodia cautelare così come due perquisizioni nelle sue case a Nizza ed a Milano, come riporta “Nice Matin”.