Vi chiediamo scusa, ma abbiamo avuto bisogno di due giorni per realizzare e metabolizzare lo straordinario risultato di Claudio Scajola e delle sue liste d’appoggio. Per capire che non era solo un sogno.

Oggi, però, smaltita l’adrenalina di un risultato straordinario, riteniamo doveroso ringraziare tutti gli imperiesi che hanno dato fiducia, oltre che a Claudio Scajola, ad Area Aperta ed ai suoi candidati.

La nostra pareva una scommessa: affrontare una competizione elettorale così combattuta con una lista di persone nuove, fatta eccezione per il capolista Giuseppe Fossati, con la funzione di coordinare tanti giovani, meno giovani e donne alla prima esperienza.

Ebbene, oggi si può dire che abbiamo vinto quella scommessa.

Quando Claudio Scajola vincerà il 24 giugno, Area Aperta avrà la possibilità di dare spazio in Consiglio a quattro Consiglieri Comunali alla prima esperienza amministrativa: volti nuovi, energie fresche, idee nuove; persone senza esperienza amministrativa, sì, ma con grande esperienza di vita e di lavoro. Persone con una enorme voglia di fare per la nostra Città.

Un risultato per molti inatteso, ma figlio del lavoro e dell’impegno di tutti i candidati, dello staff e dei simpatizzanti di Artea Aperta.

Un risultato in alcuni seggi eclatante: Area Aperta, ad esempio, è la prima lista assoluta nel collegio 1 (Prino), è la seconda lista assoluta nei collegi 18 e 19 (Porto Maurizio), il suo Capolista Fossati è il terzo più votato in assoluto di tutte le liste che hanno partecipato alle elezioni.

Una grande responsabilità, una attestazione di stima e considerazione, che non mancheremo di ripagare con il nostro massimo impegno.

Chiediamo solo un ultimo sforzo ai nostri sostenitori: domenica 24 giugno andate tutti a votare e coinvolgete amici e conoscenti, per consentire alla nostra Città di avere un un Sindaco di eccezionale livello, affiancato da alcune persone esperte e capaci, ma soprattutto da moltissimi volti nuovi, tutti liberi dal condizionamento di qualsivoglia partito. Uno scenario inedito e affascinante.

Questa è la vera novità che si può dare ad Imperia, alla quale Area Aperta ha contribuito in modo significativo.

Una sola raccomandazione, alle parole rancorose e dense di odio di chi, sentendosi ormai sconfitto, ancora oggi ha dato prova di non saper perdere con eleganza e stile, rispondiamo tutti con il sorriso sicuro di chi sa di essere dalla parte giusta, quella degli imperiesi, ed ha saputo e saprà vincere con eleganza e stile.

Giuseppe Fossati

Area Aperta