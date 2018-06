La sezione Musica per la Liturgia della Diocesi di Albenga – Imperia vuole riprendere una tradizione che in passato, curata da Mons. Giovanni Battista Gandolfo, ha visto “in scena” numerose compagini corali in varie edizioni molto partecipate. Nel contesto dell’Anno Pastorale in corso, ecco questa nuova edizione che il 14, 16 e 17 giugno vede i vari cori parrocchiali confrontarsi all’ insegna della musica sacra in genere (liturgica e religiosa). Il Raduno infatti “prende vita” con l’esibizione di vari cori in un primo appuntamento GIOVEDÌ 14 giugno 2018 nella Concattedrale di san Maurizio in Imperia Porto Maurizio con inizio alle 21.

Nella serata in Duomo ad Imperia Porto Maurizio la prima serata vede protagonisti il CORO “CONCLAUDIA” – Direttore Margherita Davico; CORO VOCI BIANCHE “NAZARIO SAURO” DEI RAGAZZI DI IMPERIA Direttore Margherita Davico – Organista / Pianista TIZIANA ZUNINO; GRUPPO VICARIALE “TEATROINSIEME” di Pieve di Teco – Direttore Valeria Lorenzi / rganista Roberto Grasso; il CORO RIUNITO DI COSIO D’ARROSCIA, MENDATICA E REZZO – Direttore Marco Gastaldi Coro “CORO PREGARE CANTANDO” di Caramagnetta / Direttore Fazio Renzo; brani di ORGANO SOLO eseguiti dagli organisti TIZIANA ZUNINO E ROBERTO GRASSO.

SABATO 16 giugno alle ore 21 sarà la volta della Cattedrale di San Michele in Albenga (Sv) con altri Cori Diocesani( della zona del savonese).

DOMENICA 17 giugno tutti i cori proveranno un ” programma unico” (intorno alle ore 15.30 eseguito coralmente in Cattedrale che animerà la S. Messa delle ore 18 in Cattedrale presieduta dal nostro Vescovo Mons. Guglielmo Borghetti.

“Un momento di rilancio non solo delle benemerite attività dei nostri cori parrocchiali..” – spiega il responsabile diocesano Can. Silvano Dematteis (diplomato in flauto, musicista e direttore, responsabile diocesano della Sez. Musica per la Liturgia, che da pochi giorni lascia e Parrocchie come parroco per dedicarsi, come responsabile, delle celebrazioni musicali episcopali in Diocesi e perfezionare i suoi studi presso il Pontifico Istituto di Musica Sacra a Roma in Vaticano con una specializzazione in Canto Gregoriano)… ” ma un momento di confronto nei vari livelli e di condivisione delle proprie esperienze. Molti sono i cori che, tra impegni, difficoltà, prove e momenti di incontro, vedono tanti giovani, uomini e donne donare generosamente tempo, competenze, impegno per animare e impreziosire le nostre celebrazioni. Nel comune impegno ecco il Raduno, che mette a confronto le varie realtà, impreziosisce i vari ” carismi” e permette di riprendere i vari cammini parrocchiali con maggior slancio e dedizione. Non solo incontro-confronto quindi ma momento di gioia per sentirci sempre più ” Chiesa in cammino” che loda il Signore e lo trasmette, attraverso l’arte, in modo vigoroso e sempre più “competente”. Chiesa unita, protesa in avanti che rilancia la propria fede in Gesù e vuole, attraverso il canto e la musica sacra, annunciare Gesù, farlo “sentire” lodandolo con arte, nel cammino di tutta la nostra chiesa diocesana verso la Santità.