A Cervo sono ben 42 gli ammessi alla prova orale, in programma lunedì 18 giugno, per l’assunzione di due vigili stagionali. La necessità di avere due vigili in più sino a fine settembre, è stato un tema dibattuto negli ultimi Consigli comunali. La disponibilità di due agenti in più tornerebbe utile in particolare anche per i controlli della velocità sull’Aurelia e in via Steria dove saranno installati autovelox, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.