Continuano le domeniche mattina alla Fattoria Didattica di Camporosso, un’iniziativa rivolta principalmente a famiglie e bimbi di qualsiasi età. Ogni domenica a partire dalle ore 10.30 sarà infatti possibile scoprire come vivono gli animali della fattoria e i più piccini avranno l’occasione di prendersi cura dei pony e provare l’emozione di cavalcarli. Subito dopo, si svolgerà un breve percorso nel bosco imparando a riconoscere le piante aromatiche e commestibili della macchia mediterranea e dove sarà possibile incontrare pony, cavalli, mucche, asini e lama che vivono in libertà. Alle ore 12.30, al termine della visita guidata gratuita i visitatori potranno pranzare presso l’ agriturismo. Si potranno gustare piatti tipici preparati prevalentemente con i prodotti sani e genuini di produzione dell’ azienda stessa.

Per maggiori informazioni o per contatti potete visitare il sito internet www.riolovaira.it