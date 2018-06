Il Taggia, club che milita in Promozione, ha ingaggiato il forte difensore centrale Matteo Minghinelli ex Sanremese, Imperia, Ventimiglia. Nelle ultime stagioni ha calcato i campi dell’Eccellenza Lombarda. Il club giallorosso ha affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Davide Baracco, fino alla scorsa stagione capitano della compagine giallorossa. A Baracco, esempio di lealtà sportiva, la società augura buon lavoro.

