Un uomo di 47 anni è stato colpito da sepsi meningococcico. E’ arrivato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lavagna in condizioni critiche ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. L’Asl ha già attivato tutte le procedure di profilassi previste dai protocolli sanitari per i familiari e le persone che hanno contatti stretti con il paziente.

L’Asl ha già attivato tutte le procedure di profilassi previste dai protocolli sanitari per i familiari e le persone che hanno contatti stretti con il paziente