A Vallecrosia la Scuola Sant’Anna non sarà aperta solo per il 2018-2019, ma a tempo indeterminato. La comunicazione ufficiale è stata data a tutti genitori durante la recita delle elementari. Le suore della Carità di Roma hanno deciso di tenere aperta la scuola, ma a lungo termine.

“La scuola è aperta e resterà aperta, una grande vittoria per i nostri 250 bambini – scrivono i rappresentanti dei genitori dell’Istituto Sant’Anna – Abbiamo combattuto giorno dopo giorno, senza un attimo di pace, una mezza buona notizia era sempre seguita da una nuova crisi o da nuova incertezza, si, no, forse… Nessun sonno tranquillo per ben due mesi, giornate di rabbia feroce, incomprensioni, tanto stress e tante lacrime, ma mai abbiamo perso la speranza di vedere questo cartello appeso alla scuola! Grazie a tutti quelli che hanno collaborato e grazie a tutti quelli che hanno creduto e sperato con noi! LA SCUOLA È VIVA E LO RESTERÀ! Grazie soprattutto a Suor Nunzia!”.