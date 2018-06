Isolabona L’Assessore LORENZO Cortelli da noi contattato in merito al caso dei pullman RT che oggi hanno saltato le fermate del territorio del comune della Val Nervia [Leggi qui : Isolabona i pullman rt saltano le fermate ]

Ci dice “Si è trattato di un disguido il Consiglio Comunale ha votato l’approvazione dello stanziamento a favore della Riviera Trasporti nel mese di Febbraio per altro un approvazione all’unanimità. Però la delibera è rimasta inattiva per la mancata firma del segretario generale del comune in maternità e quindi il pagamento non è partito”

Aggiunge Cortelli “Il sindaco ha fatto ripristinare il servizio nella giornata odierna certamente se la Riviera Trasporti ci avesse preavvisato della decisione di sospenderlo entro una data avremmo cercato una soluzione ora faremo firmare la segretaria comunale per dare il via definitivo”