Sul sito del Comune di Imperia è stato pubblicato il modello per la dichiarazione del candidato sindaco di collegamento con ulteriori liste (x art 72 comma 7 TU 267/2000). Il documento è scaricabile dal sito www.comune.imperia.it e la scadenza per la presentazione alla segreteria del Comune è domenica 17 giugno.

