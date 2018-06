Un appello a tutti i cittadini a compiere un gesto di grande civiltà e generosità, donando il sangue e un invito a suggellare un patto col donatore affinché doni con continuità. Lo rivolge la vicepresidente e assessore regionale alla sanità Sonia Viale per la giornata mondiale del donatore del sangue che si celebra domani, giovedì 14 giugno.

“Quella di domani è una giornata per ricordare il ruolo del donatore, come parte integrante del sistema sanitario – spiega l’assessore Viale – Un momento anche per promuovere il messaggio che si dona non quando si può, ma quando serve, in quanto la donazione deve essere un impegno continuo nel tempo e non solo legato all’emergenza. Pertanto serve regolamentare il flusso della donazione in modo da evitare picchi. Domani noi ringraziamento il donatore che fa donazioni con continuità e invitiamo anche i giovani ad avvicinarsi alla donazione come cura di sé e degli altri, invitandoli a sugellare un patto nel tempo”.

Ecco le iniziative previste domani in Liguria per la Giornata mondiale del Donatore del sangue:

– Sanremo: grande festa FIDAS in Piazza Colombo con aperitivo, musica e spettacoli organizzato in collaborazione con il Comune.

– Imperia: apertura dei centri raccolta FIDAS dalle 7.30 alle 18.30

– Genova – prevista una raccolta straordinaria in Piazza De Ferrari durante tutto il giorno da parte delle Associazioni di raccolta sangue AVIS e FIDAS

– Ospedale Galliera – il servizio di immunoematologia e trasfusionale sarà aperto dalle 7.30 alle 16. In mattinata una delegazione di atleti del Bogliasco Bene 1951, società di pallanuoto, verranno a donare. Anche l’Associazione Thalassemici darà il suo contributo in occasione della giornata del Donatore di sangue con due punti di presidio all’ospedale Galliera, ingresso principale e ingresso Cup, dove alcuni volontari faranno opera di sensibilizzazione distribuendo volantini, rispondendo a chi chiederà informazioni. I point saranno presenti dalle 8.30 alle 15. Ai donatori sarà offerto un rinfresco.

– ASL 3 Genovese: open day dalle 8 alle 14 al Centro trasfusionale dell’ospedale Villa Scassi (pad. 1 piano terra non serve la prenotazione)

– Ospedale Policlinico San Martino di Genova: Plasma Day, raccolta di plasma da parte dei donatori per i quali è già predisposta un’agenda di appuntamenti nel Centro trasfusionale del Monoblocco (piano terra).

– Ospedale pediatrico Gaslini di Genova: open day dalle 8 alle 14 del Centro trasfusionale (pad. 12)

– Savona: Avis predispone una raccolta straordinaria in piazza Sisto IV