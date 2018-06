L’onorevole genovese e vice capogruppo della Lega alla Camera Edoardo Rixi è entrato nella squadra del Governo Conte. Un bene per la Liguria e l’Italia. Un altro passo in avanti per Genova e la nostra regione.

Tutti i consiglieri regionali della Lega oggi hanno fatto le congratulazioni al nostro Segretario nazionale per la nomina a Sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Siamo certi che, dopo avere svolto un ottimo lavoro in Regione Liguria, riuscirà a svolgere altrettanto proficuamente il suo compito a livello nazionale nell’interesse dei cittadini e del territorio. Buon lavoro, Edo!”.

Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria-Salvini