Il CTE delle Alpi Liguri, gestito dalla Pro Loco di Mendatica in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Brigì, questa settimana ripropone un appuntamento imperdibile non solo per gli amanti delle camminate in montagna, ma anche per gli appassionati di fotografia naturalistica. Insieme si andrà alla scoperta di una delle numerose specie floreali endemiche del nostro Parco delle Alpi Liguri: i rododendri. Si potrannp ammirare le nostre montagne tinte di una magnifica sfumatura rosata.

DETTAGLI:

Ritrovo: 09:00 Upega per compattamento gruppo e trasferimento all’area pic-nic del Giairetto

Itinerario: Bosco delle Navette – Colla Rossa – Cima Missun (2356m) – Bosco delle Navette

Durata: giornata intera, rientro ore 16:30 ca.

Dislivello: + 700 metri

Distanza: 8 km ca.

I consigli della guida: abbigliamento moderatamente caldo e a strati, scarponcini da montagna, portare con sé eventuali snacks per sopperire al dispendio energetico.

Quota di partecipazione: ESCURSIONE 10€ (8€ se già tesserati CTE delle Alpi Liguri per la stagione 2018) BERCOLLA DU PASTU (sacchetto pic nic a base di prodotti tipici della Cucina Bianca a km 0. FACOLTATIVO) 8€.

Per informazioni contattate:

0183 38.48.9

338 30.45.512

iat@mendatica.com