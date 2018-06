Domenica 17 giugno ad accogliere residenti e turisti ai giardini botanici della nostra città ci sarà la famiglia Hanbury “in carne ed ossa”: torna la Festa dell’Estate, una bellissima rievocazione storica della storica festa di Sir Thomas Hanbury. A partire dalle 10, dopo l’apertura della cerimonia a Palazzo, si procederà con l’animazione dei quadri storici sino alle 16 che ci catapulterà in un’atmosfera ottocentesca per rivivere il giardino alle sue origini. In occasione della manifestazione il Comune ha messo a disposizione una navetta gratuita da e per il centro, mentre dalla cooperativa Omnia – che gestisce i la bigliettazione ai giardini – fanno sapere che verrà applicata la tariffa ridotta di 7.50 € e che su prenotazione e a pagamento sarà possibile pranzare “con Sir Thomas Hanbury”. Per info e preno: 0184 22 95 07 – info@cooperativa-omnia.com. www.giardinihanbury.com

FESTA DELL’ESTATE

Domenica 17 giugno – Giardini Botanici Hanbury

Rievocazione storica della festa di Sir Thomas Hanbury

Ricostruzione di alcuni quadri di vita quotidiana nel giardino con Sir Thomas Hanbury: la vita in villa, le feste e i giardinieri al lavoro. Passeggiare nei viali del giardino in un’atmosfera Ottocentesca per rivivere il giardino alle sue origini.

PROGRAMMA:

10.00 Cerimonia iniziale a Palazzo

10.30 – 12.00 Animazione dei quadri storici

12.30 – 14.00 A pranzo con Sir Thomas Hanbury (su prenotazione e a pagamento – tel. 0184 229507 – info@cooperativa-omnia.com)

14.30 – 16.00 Animazione dei quadri storici

10.00 – 17.30 “Spirito Verde” Mostra d’Arte di Christine M. Kulper nelle sale del piano terra di Palazzo Hanbury aperte al pubblico

In occasione della manifestazione verrà applicata la tariffa ridotta a € 7,50

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO Ventimiglia – Giardini Hanbury e ritorno

(L’autobus è attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità)

Prenotazioni : 0184 229507

Ventimiglia fermata percorso di andata: largo Pertini – angolo Via Cavour (davanti al Consolato francese)

Ventimiglia fermata percorso di ritorno: largo Pertini – angolo Via Cavour (davanti al Consolato francese)

Partenze da Ventimiglia: ore 9.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30

Partenze dai Giardini Hanbury: ore 12.00 – 13.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 – 19.00

Si avvisano i visitatori che la domenica non esiste un servizio di trasporto pubblico alternativo al servizio di navetta gratuito proposto.