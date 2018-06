Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Si è presentato questa mattina in municipio a Vallecrosia il neo sindaco Armando Biasi. Un ingresso senza fronzoli, improntato al lato operativo della mansione. Biasi, è noto, era già stato sindaco e vice sindaco della città della famiglia. Nel video le sue prime parole in questo nuovo inizio di mandato.

Incontrerò il sindaco uscente Giordano per fare il punto della situazione è delle risorse disponibili e poi inizieremo a portare avanti il nostro programma