Una donna di 41 anni ha ucciso la madre con numerosi colpi di coltello. E’ accaduto a Nizza in rue des Boers. I poliziotti arrivati sul luogo dove si è consumato il dramma, allertati dalla figlia che aveva commesso l’omicidio, hanno trovato la madre in un lago di sangue. La vittima è Hélène Rebroin, 68enne responsabile dell’agenza immobiliare “Nicerama” in boulevard Gorbella. Un’inchiesta è stata aperta per fare luce sulla tragica vicenda, mentre Virginie Rebroin è stata arrestata ed ora si trova sotto sorveglianza in ospedale, come riporta “Nice Matin”.