Ieri pomeriggio in corso Marconi a Sanremo due auto si sono scontrate frontalmente e tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. La giovane passeggera di una moto, ha riportato un’emorragia interna ed è stata ricoverata al “Santa Corona” di Pietra Ligure. I due guidatori delle auto, un francese di 75 anni e una donna incinta, hanno riportato ferite di media entità, il conducente della moto si è fratturato una gamba. Una delle due auto per evitare di scontrarsi con una moto, sarebbe andata contromano, andando a sbattere contro un’auto che proveniva in senso opposto.