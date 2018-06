Il capo della polizia Franco Gabrielli uscendo dall’ospedale San Martino di Genova dopo aver visitato i due poliziotti feriti nell’intervento in cui un agente ha dovuto sparare uccidendo un giovane che stava accoltellando un collega. “Presto i poliziotti avranno i taser (pistole elettriche) così potranno agire in ulteriori condizioni di sicurezza e potranno non arrecare danno eccessivo alle persone in certi interventi. C’è amarezza anche quando muore una persona che delinque e che si è posta in condizione di offesa nei nostri confronti” ha detto Gabrielli.