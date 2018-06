Stamani ad Ospedaletti sul lungomare, nei pressi del “Bar Cactus” una pensionata è spirata, dopo essere stata colpita da un malore improvviso. La donna stava parlando con alcuni conoscenti quando si è sentita male e si è accasciata al suolo. I tempestivi soccorsi non sono purtroppo bastati per salvare la vita alla donna.

Questo sito utilizza cookie, propri e di terze parti, per migliorare la tua esperienza sul sito e per fornirti pubblicità in linea con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su Maggiori Informazioni. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento ne acconsenti l'uso. Maggiori informazioni Accetta