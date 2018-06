Anche quest’anno la Confartigianato sarà presente con una propria area alla Festa di San Giovanni in programma dal 14 al 25 giugno sulla spianata Padre Cristino da Oneglia.

Il messaggio che la Confartigianato di Imperia si propone di portare ad Ineja 2018 è incentrato sulla Green Economy, ovvero il modello di sviluppo economico basato sul rispetto dell’ambiente e della natura. In particolare saranno proposte al pubblico alcune filosofie portate avanti da imprese della Confartigianato: ci sarà la bioedilizia (efficientamento energetico e risparmio ambientale), una start up sulla rigenerazione di materiale informatico che da rifiuto diventa nuova risorsa (con conseguente risparmio di CO2), un’impresa specializzata in cosmetica con prodotti naturali, un’esposizione di fotografie artistiche del territorio ed una di piante ornamentali con uno stand che sarà trasformato in un vivaio. Tutto questo sarà ospitato in una vera “isola dell’artigianato” che accoglierà i visitatori della Festa di San Giovanni all’ingresso della manifestazione.