Il 24 giugno alle elezioni comunali di Imperia si terrà il ballottaggio tra i due candidati più votati: Claudio Scajola e Luca Lanteri. Quest’ultimo, appoggiato da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Area Popolare, accusa il suo avversario politico. “Il problema di Imperia è Claudio Scajola, è la malattia che dobbiamo cercare di curare. Mi preoccupa che torni a fare l’imperatore e che Imperia diventi un granducato avulso dal resto dell’Italia e del mondo. Si pone contro il sistema, ma il sistema era lui, non Forza Italia”, come riporta Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.

Questo sito utilizza cookie, propri e di terze parti, per migliorare la tua esperienza sul sito e per fornirti pubblicità in linea con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su Maggiori Informazioni. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento ne acconsenti l'uso. Maggiori informazioni Accetta