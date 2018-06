Inizia la stagione di Beach Handball per la Pallamano Ventimiglia; gli impegni sono incalzanti e i giovani ventimigliesi, si sono lanciati con grande entusiasmo a disputare la stagione estiva.

Sabato e domenica scorsa a La Spezia, sei giocatori Under 18 della società ponentina, sotto la guida del neo selezionatore Pippo Malatino, hanno disputato un raduno che li ha visti protagonisti, nella futura squadra dell’Area Nord 2 che disputerà il Torneo di Ventimiglia del prossimo weekend e poi il Torneo di La Spezia di fine mese. Si tratta di Raffaele Iorio, Gregory Coccoluto, Andrea Agnese, Luca Centonze, Medhi Bennari e Raul Madara.

Intanto Alessandro Benini, partecipa allo stage della Nazionale Under 18 che prepara i Campionati di Europa che si svolgeranno in Montenegro tra fine giugno ed inizio luglio.

“Per noi è iniziata la stagione del Beach Handball; venerdì 15 giugno, organizzeremo un Torneo per gli Under 15 e gli Under 13 dalle 17.00 alle 20.00.

Sabato e Domenica, seconda edizione della Friendly Cup, con la presenza di squadre maschili e femminili.

Domenica 24 ospiteremo una delegazione di 56 persone provenienti dal Canada, in rappresentanza delle squadre giovanili del Quebeque Under 17, che ci hanno contattato, dopo aver conosciuto la nostra società per le prestazioni avute in Francia ed in particolare nel Beach Handball.

Tutti gli appassionati sono invitati ad essere presenti alle manifestazioni che si terranno presso il Campo da Bech situato sul lungomare di Ventimiglia.