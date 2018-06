Una vittoria del Centrodestra come tradizione ma con un nuovo candidato sindaco,

La città delle palme ha un nuovo sindaco Il commercialista Vittorio Ingenito eletto sindaco con il 31,07 % dei suffragi ( 1551 voti) secondo il sindaco uscente Giacomo Pallanca con il 26,74% (1335 voti) terzo Giuseppe Trucchi 18,25 % (911 voti) quarta la dottoressa Mara Lorenzi 15,62% ( 780 voti) e poi la ex senatrice Donatella Albano 8,29% (414 voti)