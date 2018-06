Da tempo il Lions Club Ventimiglia ha stretti rapporti di collaborazione con gli Alpini del gruppo di Ventimiglia dell’Associazione Nazionale Alpini; questo anche grazie alla presenza, fra i soci, del Presidente del gruppo A.N.A., Guido Maccario.

La vicinanza con gli Alpini si concretizza, in particolare, nel corso della raccolta alimentare dei Lions, il cui lusinghiero risultato (ogni anno circa una tonnellata di prodotti raccolti e distribuiti alle famiglie in difficoltà della zona), è anche dovuto alle capacità logistiche degli Alpini ed alla fiducia che le persone ripongono in chi indossa il cappello con la piuma.

È quindi una consuetudine, che si è ripetuta anche quest’anno, suggellare questa collaborazione con una cena che i soci del Lions Club offrono, nella sede del Forte dell’Annunziata, agli Alpini; un momento di convivialità che immancabilmente si conclude con canti di montagna e racconti delle marce di addestramento o dei turni di guardia in garitta.

Per restare in tema, quest’anno ha partecipato all’incontro anche la scrittrice Paola Maccario, che ha trascritto nel libro “Diario dell’Alpino Francesco Maccario” la storia della prigionia di suo padre, catturato appena ventenne dal nemico in Alto Adige.

“Mio padre voleva dimenticare tutto quel triste periodo – ha detto la Maccario – ma allo stesso tempo, col diario, voleva che non fosse dimenticata per sempre quella esperienza ma che servisse da monito alle generazioni successive affinché non dimenticassero che la loro libertà è stata conquistata col sacrificio di altre generazioni di giovani”.