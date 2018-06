Lasciano il cane chiuso in auto sotto il sole di mezzogiorno per andare a Messa e sono denunciati per abbandono di animale dai carabinieri della Spezia. Le due persone sono state denunciate perché l’auto era stata lasciata in divieto di sosta. I proprietari hanno spiegato di aver creduto che lo spiraglio lasciato nei finestrini fosse sufficiente. Per fortuna il portellone posteriore non era chiuso a chiave. Il cane, a cui è stato dato subito da bere, si è ripreso rapidamente.