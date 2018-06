sono aperte le iscrizioni in vista della disputa dell’8° edizione del Torneo di doppio giallo “Memorial Angelo Maccario” in programma sui campi del Tennis Club

Ventimiglia (zona Peglia) dal 23 giugno al 1° luglio ; una serata conviviale per Soci e Simpatizzanti è prevista per sabato 16 giugno; per contatti e adesioni tel.

0184/355224 (e.r.)