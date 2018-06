I Carabinieri di Sanremo hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Imperia nei confronti di F.C., 49enne imperiese, condannato per falso materiale. L’uomo, nel gennaio 2012, era stato fermato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanremo che aveva constatato la presenza di nastro adesivo di colore nero applicato sulla targa della moto trasformando il numero 3 in 8. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari e dovrà espiare la pena di 4 mesi di reclusione.

