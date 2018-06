All’interno di un percorso di alternanza scuola-lavoro con la Confartigianato di Imperia, alcuni studenti dell’Istituto Marconi di Sanremo hanno effettuato un’uscita didattica visitando la ditta Carini. Ad accoglierli è stato Massimiliano Parente che, con competenza ed empatia, ha coinvolto i ragazzi con una prima parte teorica ed una seconda pratica. Agli studenti sono state mostrate numerose apparecchiature ed attrezzature, con particolare riferimento al settore automotive, con un’illustrazione delle loro funzionalità e delle potenzialità nell’ambito lavorativo. Una giornata quindi intensa che ha riscosso grande interesse da parte dei ragazzi. Un ringraziamento speciale, a nome dell’Istituto Marconi, è giunto dalla professoressa Anna Cristina Meinardi che, visto il successo dell’iniziativa, ha auspicato nuovi incontri da effettuare in futuro per mettere a contatto diretto gli studenti con le realtà imprenditoriali del territorio.

