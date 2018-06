Nella mattinata di sabato, i Carabinieri della Stazione di Diano Marina hanno denunciato in stato di libertà due giovani albanesi e recuperato decine di chili di verde ornamentale.

In particolare, nel corso di un servizio perlustrativo, i militari hanno sorpreso in flagranza i due ladri mentre erano intenti a tagliare un’ingente quantità di lentischio all’interno di un terreno privato a San Bartolomeo al Mare.

Dopo aver recuperato l’intera refurtiva, ammontante a circa 70 chili di pistacia lentiscus, gli operanti hanno condotto in caserma i due cittadini stranieri che, dopo essere stati identificati, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo specifico fenomeno criminoso, disposti dal Comando Provinciale di Imperia dallo scorso mese di aprile e per tutto il periodo estivo, sono già 4 le persone denunciate nella Provincia, di cui 2 in stato di arresto, e ben 370 i chili di lentischio sottratti al mercato nero.