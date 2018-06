Il presidente della Liguria Giovanni Toti replica all’ex ministro Claudio Scajola (arrivato primo al ballottaggio per le comunali a Imperia) che ha definito il risultato elettorale nel Ponente la fine “del modello patacca di Toti”.

“In Liguria quando il signore che oggi vuole fare il sindaco di Imperia governava il centrodestra non vincevamo a Genova, a La Spezia, a Savona e nella maggior parte dei Comuni del territorio.

Abbiamo governato la Liguria una volta in 20 anni. Mi aspettavo che a Imperia facesse bene, ma non credevo superasse il 30%. Una cosa è Imperia, un’altra è la Liguria e il risultato non incide sulla maggioranza in Regione”.