Nelle elezioni comunali ad Imperia il maggior numero di preferenze, ben 452, è andato ad Antonio Gagliano (ex Assessore, a sostegno di Claudio Scajola con la lista Imperia Insieme). Alle sue spalle si sono piazzati nell’ordine Gianfranco Gaggero (anch’egli ex assessore, candidato di Forza Imperia, a sostegno di Luca Lanteri) con 421, Giuseppe Fossati 339 (Area Aperta, a sostegno di Scajola), Antonello Ranise 324 (Forza Imperia), Enrica Chiarini 313 (Democratici per Imperia, a sostegno di Guido Abbo), Luca Volpe 298 (Imperia Insieme), Simone Vassallo 288 (assessore uscente, Obiettivo Imperia a sostegno di Scajola), Fabrizio Risso 282 (Democratici per Imperia), Laura Gandolfo 254 (Imperia Insieme) ed Alessandro Savioli 244 voti (Progetto Imperia, a sostegno di Lanteri).

Ecco i voti delle singole liste:

Imperia Insieme – Claudio Scajola 3042

Obiettivo Imperia – Claudio Scajola 2228

Forza Imperia – Luca Lanteri 1965

Democratici per Imperia – Guido Abbo 1931

Lega – Luca Lanteri 1557

Imperia al centro – Guido Abbo 1506

Area Aperta – Claudio Scajola 1344

Progetto Imperia – Luca Lanteri 1270

Movimento 5 Stelle – Maria Nella Ponte 1171

Vince Imperia – Luca Lanteri 1171

Imperia di tutti Imperia per tutti – Guido Abbo 778

Potere al popolo – Maria Sepe 462

Alternativa indipendente – Alessandro Casano 402

Sinistra in comune – Lucio Sardi 389

Il popolo della famiglia – Claudio Scajola 316

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni – Luca Lanteri 290

Laboratorio per Imperia – Guido Abbo 210

Carlo Carpi per Imperia – Carlo Carpi 18