Il nuovo consiglio Comunale di Bordighera sarà composto in questo modo. Per la maggioranza, oltre al neo sindaco Vittorio Ingenito (“Bordighera Vince”, 31,07%), ci saranno Marco Laganà, Marco Farotto, Mauro Bozzarelli, Stefano Gnutti, Laura Pastore, Giovanni Ramoino, Claudio Gavioli, Walter Sorriento, Melina Rodà e Stefano Sapino.

Per la minoranza l’ex sindaco Giacomo Pallanca e Margherita Mariella (“Progetto Bordighera”, 26,74%), Giuseppe Trucchi e Massimiliano Bassi (“Semplicemente Bordighera”, 18,25%), Mara Lorenzi (“Civicamente Bordighera”, 15,62%).