Ultima settimana di programmazione ordinaria del Cinema Cristallo a Dolceacqua, prima dell’inizio dell’attività estiva del Cine Tour, che si svolgerà fuori dai locali del cinema.

Si conclude la Rassegna dedicata ai temi della terra con il film “Petit paysan- Un eroe singolare” di Hubert Charuel, successo straordinario in Francia dove ha ottenuto 3 César.

Con questo film ritorna il tema del rapporto dell’uomo con la terra e con le attività legate ad essa; in questo caso il tema è l’allevamento con le contraddizioni determinate dal mondo globalizzato.

Per gli studenti e per tutti coloro che amano e parlano la lingua francese, il film verrà proiettato in lingua francese sabato pomeriggio alle ore 18.

Questa proposta rappresenta un nuovo impegno verso i film in lingua originale, che intendiamo ampliare e rafforzare nella prossima stagione.

Petit Paysan – Un eroe singolare di Hubert Charuel

giovedì 14 giugno ore 21:00

venerdì 15 giugno ore 21:00

sabato 16 giugno ore 18:00 FR

Petit Paysan – Un eroe singolare

Difficile non innamorarsi di Petit paysan, vera gemma del cinema d’oltrape. Girato nella pittoresca campagna francese, il film narra del tenero amore tra un giovane pastore e le sue mucche da latte, la cui vita è messa a repentaglio da un’epidemia vaccina che si abbatte sulla Francia.